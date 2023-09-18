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Отказ от российских шрифтов: в Украине хотят создать банк украинских литераций

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Министерство культуры и информационной политики планирует создать банк украинских шрифтов и ввести дизайнерский шрифт "Воля" на замену российскому шрифту "Ижица", который используется во внутренних документах, передает УНН со ссылкой на МКИП.

Цитата

“Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их на украинские. Мы имеем символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка”, – отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Детали

Отмечается, что Верховная Рада Украины планирует отказаться от использования российского шрифта "Ижица" и его производных в своих внутренних документах.

Зато в проекте постановления Верховной Рады предлагается внедрить дизайнерский шрифт "Воля", разработанный украинским шрифтовым дизайнером Марчелой Можиной на основе литераций главного художника УПА Нила Хасевича.

«Письменность как составляющая языка является одним из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в документации, поэтому стоит избавиться и от русской системы глифов, то есть шрифтов. МКИП запланировал проведение отбора и формирование банка уникальных украинских шрифтов», – отметил Ростислав Карандеев.

Кроме того, украинский шрифт должен иметь следующие характеристики:

Узнаваемость: он должен быть легко идентифицируемым как украинский, даже если не читается.

Историческая основа: он должен отражать украинскую культуру и историю.

Графическая уникальность: он должен отличаться от других кириллических шрифтов.

Привлекательность: он должен быть приятным для чтения и восприятия.

Инклюзивность: он должен быть доступен для людей со всеми видами нарушений зрения.

Техническая совместимость: он должен легко интегрироваться в цифровую среду.

К работе над созданием такого шрифта привлечены такие специалисты:

Ученые и дизайнеры из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры и Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им.

Украинские шрифтовые дизайнеры, такие как Шостя Виталий Константинович, Стадниченко Дмитрий Сергеевич, Чебаник Василий Яковлевич, Шевченко Андрей, Гдаль Богдан Владимирович, Ткачев Кирилл, Харик Виктор, Садко Евгений и другие.

Напомним

Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект № 9606 “О прекращении использования шрифтов российского происхождения в работе Верховной Рады Украины”. 

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