Отказ от антрацита с Донбасса может привести к его удорожанию - И.Насалик

"На сегодня цена "Роттердам+" не заложена в оптово-рыночную цену электроэнергии, а заложена цена 1730 грн... Сейчас цена за "Роттердамом+" составляла бы 3-4,1 тыс. грн в зависимости от поставок из ЮАР, или из Австралии, или из Китая, а цена, которая действует на сегодня, составляет 1730 грн. Если мы полностью откажемся от неконтролируемой зоны, мы должны понимать, что цена на диверсификацию угля составит 3 тыс. грн. Для этого необходимо перемножить 9 млн тонн угля антрацитовой группы, которые нам необходимы, на разницу 1,5 тыс. грн", — сказал И.Насалик.

Как сообщал УНН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает с оккупированных территорий Донбасса.