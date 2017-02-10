Відмова від антрациту з Донбасу може призвести до його подорожчання - І.Насалик

“На сьогодні ціна "Роттердам+“ не закладена в оптово-ринкову ціну електроенергії, а закладена ціна 1730 грн ... Зараз ціна за "Роттердамом+“ становила б 3-4,1 тис. грн залежно від поставок з ПАР, або з Австралії, або з Китаю, а ціна, яка діє на сьогодні, становить 1730 грн. Якщо ми повністю відмовимося від неконтрольованої зони, ми маємо розуміти, що ціна на диверсифікацію вугілля становитиме 3 тис. грн. Для цього необхідно перемножити 9 млн тонн вугілля антрацитної групи, які нам необхідні, на різницю 1,5 тис. грн”, — сказав Насалик.

Як повідомляв УНН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від вугілля антрацитової групи, яке надходить з окупованих територій Донбасу.