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Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины

Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает УНН.

“В прошлом году Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЕЛ) проверил Украину. Этот, пятый, раунд проверки был посвящен эффективности. По результатам анализа МАНИВЕЛ опубликовала отчет, согласно которому Украина имеет ряд рисков в банковской системе, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма”, - сообщил он.

Среди основных рисков:

  • коррупция;
  • незаконная экономическая деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество;
  • рост организованной преступности, деятельность конвертационных центров;
  • высокий оборот наличности;
  • риск финансирования терроризма, неприбыльные организации, которые могут использоваться для передачи средств террористам и террористическим организациям;
  • теневая экономика.

Как отметил Береза, НБУ разделяет точку зрения международных экспертов и, по его словам, эти риски и являются предметом наибольшего внимания НБУ во время проверок как банков, так и небанковских финансовых учреждений.

“НБУ уделяет значительное внимание операциям публичных лиц (требование стандартов FATF, положения меморандума с МВФ), второй важный элемент — идентификация конечных бенефициарных владельцев, выявление и анализ на сколько хорошо в банке построены механизмы недопущения схемных операций с наличностью, насколько банк препятствует возможностям открытия счетов фиктивными компания, также внимание к риску финансирования терроризма”, - отметил директор Департамента финансового мониторинга Нацбанка.

Напомним, в НБУ отметили, что украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций.

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