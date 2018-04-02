Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины

“В прошлом году Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЕЛ) проверил Украину. Этот, пятый, раунд проверки был посвящен эффективности. По результатам анализа МАНИВЕЛ опубликовала отчет, согласно которому Украина имеет ряд рисков в банковской системе, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма”, - сообщил он.

Среди основных рисков:



коррупция;



незаконная экономическая деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество;



рост организованной преступности, деятельность конвертационных центров;



высокий оборот наличности;



риск финансирования терроризма, неприбыльные организации, которые могут использоваться для передачи средств террористам и террористическим организациям;



теневая экономика.



Как отметил Береза, НБУ разделяет точку зрения международных экспертов и, по его словам, эти риски и являются предметом наибольшего внимания НБУ во время проверок как банков, так и небанковских финансовых учреждений.

“НБУ уделяет значительное внимание операциям публичных лиц (требование стандартов FATF, положения меморандума с МВФ), второй важный элемент — идентификация конечных бенефициарных владельцев, выявление и анализ на сколько хорошо в банке построены механизмы недопущения схемных операций с наличностью, насколько банк препятствует возможностям открытия счетов фиктивными компания, также внимание к риску финансирования терроризма”, - отметил директор Департамента финансового мониторинга Нацбанка.

Напомним, в НБУ отметили, что украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций.