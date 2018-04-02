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Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему "Актуальні питання фінансового моніторингу" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає УНН.

“Минулого року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ) перевірив Україну. Цей, п’ятий, раунд перевірки був призначений ефективності. За результатами аналізу МАНІВЕЛ опублікувала звіт, відповідно до якого Україна має низку ризиків у банківській системі, пов’язаних з відмиванням коштів та фінансування тероризму”, — повідомив він.

Серед основних ризиків:

  • корупція;
  • незаконна економічна діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство;
  • зростання організованої злочинності, діяльність конвертаційних центрів;
  • високий обіг готівки;
  • ризик фінансування тероризму, неприбуткові організації, які можуть використовуватись для передачі коштів терористам та терористичним організаціям;
  • тіньова економіка.

Як зауважив Береза, НБУ розділяє точку зору міжнародних експертів і, за його словами, ці ризики і є предметом найбільшої уваги НБУ під час перевірок як банків, так і небанківських фінансових установ.

“НБУ приділяє значну увагу операціям публічних осіб (вимога стандартів FATF, положення меморандуму з МВФ), другий важливий елемент — ідентифікація кінцевих бенефіціальних власників, виявлення та аналіз на скільки добре в банку побудовані механізми недопущення схемних операцій з готівкою, на скільки банк перешкоджає можливостям відкриття рахунків фіктивними компанія, також увага до ризику фінансування тероризму”, — зауважив директор Департаменту фінмоніторингу Нацбанку.

Нагадаємо, у НБУ наголосили на тому, що українським банкам необхідно запровадити ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення у банківський сектор схемних операцій.

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