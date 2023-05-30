Открывается путь к следующему траншу в 900 млн долларов: Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала по пересмотру 4-летней Программы сотрудничества. Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывается путь к получению Украиной следующего транша объемом около 900 млн долларов, передает УНН.
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"Украина и МВФ заключили Соглашение на уровне персонала по пересмотру 4-летней Программы сотрудничества. Это является результатом переговоров, которые проходили последнюю неделю в Вене. Представители Фонда высоко оценили результаты работы Украины по выполнению ряда мероприятий и соблюдения показателей эффективности, а также отметили устойчивость украинской экономики и перспективы восстановления в 2023 году", - написал Шмыгаль в Telegram.
По его словам, после утверждения соглашения Советом исполнительных директоров МВФ, что ожидается в ближайшее время, открывается путь к получению Украиной следующего транша объемом около 900 млн долларов.
Добавим
Премьер Украины напомнил, что долгосрочная программа сотрудничества с Фондом рассчитана на 4 года и имеет объем 15,6 млрд долларов. Она — часть более широкого пакета международной поддержки в 115 млрд долларов.
Напомним
Миссия Международного валютного фонда 23 мая начала с представителями украинской власти работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.