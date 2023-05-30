Открывается путь к следующему траншу в 900 млн долларов: Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала

ukru
19:26 • 41852 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102188 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106160 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106474 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101024 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92875 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109808 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131226 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170399 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201580 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 31104 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61382 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 36042 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 31152 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 40044 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170399 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201580 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143526 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150081 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61382 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103416 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120454 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156156 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163040 просмотра
Актуальное
Открывается путь к следующему траншу в 900 млн долларов: Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала

Открывается путь к следующему траншу в 900 млн долларов: Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала

Киев • УНН

 • 529129 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала по пересмотру 4-летней Программы сотрудничества. Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывается путь к получению Украиной следующего транша объемом около 900 млн долларов, передает УНН.

Цитата

"Украина и МВФ заключили Соглашение на уровне персонала по пересмотру 4-летней Программы сотрудничества. Это является результатом переговоров, которые проходили последнюю неделю в Вене. Представители Фонда высоко оценили результаты работы Украины по выполнению ряда мероприятий и соблюдения показателей эффективности, а также отметили устойчивость украинской экономики и перспективы восстановления в 2023 году", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, после утверждения соглашения Советом исполнительных директоров МВФ, что ожидается в ближайшее время, открывается путь к получению Украиной следующего транша объемом около 900 млн долларов.

Добавим

Премьер Украины напомнил, что долгосрочная программа сотрудничества с Фондом рассчитана на 4 года и имеет объем 15,6 млрд долларов. Она — часть более широкого пакета международной поддержки в 115 млрд долларов.

Напомним

Миссия Международного валютного фонда 23 мая начала с представителями украинской власти работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы