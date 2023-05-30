Відкривається шлях до наступного траншу в 900 млн доларів: Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу щодо перегляду 4-річної Програми співпраці. Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько 900 млн доларів, передає УНН.
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"Україна та МВФ уклали Угоду на рівні персоналу щодо перегляду 4-річної Програми співпраці. Це є результатом переговорів, які відбувалися останній тиждень у Відні. Представники Фонду високо оцінили результати роботи України щодо виконання низки заходів та дотримання показників ефективності, а також відзначили стійкість української економіки й перспективи відновлення у 2023 році", - написав Шмигаль у Telegram.
За його словами, після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько 900 млн доларів.
Додамо
Прем'єр України нагадав, що довгострокова програма співпраці з Фондом розрахована на 4 роки та має обсяг 15,6 млрд доларів. Вона — частина ширшого пакету міжнародної підтримки в 115 млрд доларів.
Нагадаємо
Місія Міжнародного валютного фонду 23 травня розпочала з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.