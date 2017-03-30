Открытый урок финского языка в ЖК "Scandia"

В рамках мероприятия для всех желающих пройдет открытый урок основателя отделения финского языка и культуры Киевского национального лингвистического университета Игоря Кучера.

Кроме того, для любителей путешествий организаторы мероприятия предусмотрели лекцию об особенностях этой страны и основных лайфхаках ее посещения.

Тем временем самые маленькие гости скандинавского городка смогут поучаствовать в мастер-классе по рисованию акварелью.

Не обойдется и без финской кухни, которой ЖК “Scandia” будет угощать своих гостей в перерывах между лекциями, мастер-классами, просмотром кино и изучением финского языка.

“Дни Финляндии” в ЖК “Scandia” пройдут 1 и 2 апреля с 10 до 18 по адресу г. Бровары, ул. Богунская.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Напомним, в прошлом месяце команда ЖК “Scandia” проводила “Дни Норвегии”, фотоотчет.