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Відкритий урок фінської мови в ЖК "Scandia"

Відкритий урок фінської мови в ЖК "Scandia"

Київ • УНН

 • 8640 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. 1 і 2 квітня команда ЖК "Scandia" організовує в Броварах "Дні Фінляндії", повідомляє УНН.

У рамках заходу для всіх охочих пройде відкритий урок засновника відділення фінської мови і культури Київського національного лінгвістичного університету Ігоря Кучера.

Крім того, для любителів подорожей організатори заходу передбачили лекцію про особливості цієї країни і основні лайфхаки її відвідування.

Тим часом найменші гості скандинавського містечка зможуть взяти участь у майстер-класі з малювання аквареллю.

Не обійдеться і без фінської кухні, якою ЖК "Scandia" пригощатиме своїх гостей в перервах між лекціями, майстер-класами, переглядом кіно і вивченням фінської мови.

"Дні Фінляндії" в ЖК "Scandia" пройдуть 1 і 2 квітня з 10 до 18 години за адресою м. Бровари, вул. Богунська.

Участь безплатна. Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, минулого місяця команда ЖК "Scandia" проводила "Дні Норвегії", фотозвіт.

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