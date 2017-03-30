Відкритий урок фінської мови в ЖК "Scandia"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. 1 і 2 квітня команда ЖК "Scandia" організовує в Броварах "Дні Фінляндії", повідомляє УНН.
У рамках заходу для всіх охочих пройде відкритий урок засновника відділення фінської мови і культури Київського національного лінгвістичного університету Ігоря Кучера.
Крім того, для любителів подорожей організатори заходу передбачили лекцію про особливості цієї країни і основні лайфхаки її відвідування.
Тим часом найменші гості скандинавського містечка зможуть взяти участь у майстер-класі з малювання аквареллю.
Не обійдеться і без фінської кухні, якою ЖК "Scandia" пригощатиме своїх гостей в перервах між лекціями, майстер-класами, переглядом кіно і вивченням фінської мови.
"Дні Фінляндії" в ЖК "Scandia" пройдуть 1 і 2 квітня з 10 до 18 години за адресою м. Бровари, вул. Богунська.
Участь безплатна. Реєстрація за посиланням.
Нагадаємо, минулого місяця команда ЖК "Scandia" проводила "Дні Норвегії", фотозвіт.