Выделенные Интерпайпу средства Нафтогаза могут оказываться в россии

Детали

В частности, в аудиторском отчете Ernst&Young на сайте Интерпайп отмечается что кипрской «зонтичной» компании INTERPIPE HOLDINGS PLC (зарегистрирована в г. Никосия) принадлежат следующие компании группы:



АО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (доля собственности – 90,62%);



ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» (доля собственности – 99,99%);



ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА» (доля собственности – 99,99%);



российская компания ООО «ИНТЕРПАЙП-М» (доля собственности – 99,99%);



зарегистрированная в свободной экономической зоне ОАЭ Interpipe M.E. (Interpipe Middle East) (доля собственности – 99,99%).



Все эти компании связаны единой структурой собственности.

Три из пяти указанных компаний, зарегистрированных в Украине, на регулярной основе участвуют и побеждают в государственных тендерах на поставку продукции и оборудования (в частности, труб) для нужд НАК «Нафтогаз Украины».

Недавно проведенное расследование установило, что сейчас российское ООО «ИНТЕРПАЙП-М» судится с эмиратской Interpipe M.E. и пытается через Арбитражный суд г. москвы взыскать почти три миллиарда рублей (на момент подачи иска - около $50 млн).

Откуда у эмиратской «дочки» Интерпайп могут взяться $50 млн. Интерпайп не имеет производственных мощностей в ОАЭ. Единственное, о чем сообщалось на сайте компании в 2021 году – это то, что в ОАЭ Интерпайп заключил лицензионное соглашение с местным цехом на нарезку резьбы труб. Ни заводов, ни, собственно, производства в полном понимании Интерпайп в ОАЭ не имеет. А значит, $50 млн – это средства, которые были «заведены» на эмиратскую дочку из других компаний группы. Это – обычная практика крупных международных компаний, которые с целью оптимизации налоговой нагрузки перераспределяют выручку в разные юрисдикции.

Возможно, такая попытка перераспределения финансовых потоков не привлекла бы внимание, если бы не два крайне важных обстоятельства.

Первое – Интерпайп заявлял, что полностью прекратил свою деятельность в россии. А тут оказывается, что не просто не прекратил, но еще и пытается заводить дополнительные средства в страну, которая ведет с Украиной открытую войну. Второе – заводы, которые участвуют в государственных тендерах (и приносят выручку в миллиарды гривен) принадлежит той же компании, что и российская и эмиратская «дочки». Такие структуры собственности выстраиваются для удобства «переброски» средств между дочерними и материнскими компаниями.

Когда работать в россии украинским компаниям еще можно было, в 2017 и 2018 годах выручка Интерпайп в россии достигала около $200 млн в год. Из этих средств Интерпайп в россии платил налоги. В 2022 году уже после начала полномасштабной войны Интерпайп получил 137 миллионов выручки и уплатил 36 миллионов рублей налогов в российский бюджет.

Судя по попытке через суд завести в россию почти $50 млн, у Интерпайпа есть потребность в деньгах именно в россии. После начала полномасштабной войны такую транзакцию невозможно провести как обычную хозяйственную операцию, поэтому не исключено, что Интерпайп придумал схему завести деньги по решению суда.

Исходя из структуры собственности Интерпайп, нет никакого труда «перебросить» деньги от заводов, которые зарабатывают на государственных тендерах (АО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА»), к материнской кипрской INTERPIPE HOLDINGS PLC, а затем – к эмиратской Interpipe M. E. А потом, чтобы это выглядело как вынужденный шаг, перевести деньги в россию по решению суда.

Не совсем понятно, на кого рассчитан такой шаг, ведь ситуация, когда пытаются судиться две компании с одним бенефициарным владельцем, выглядит очень странно.

Даже если среди $50 млн, которые Интерпайп хочет завести в россию, не все составляют деньги заработанные на тендерах в Украине, можно с уверенностью предположить, что по крайней мере часть тендерных денег там есть. А значит, создана целая цепочка по перекачке денег государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» в россию и российский бюджет.

Отдельно стоит обратить внимание, что Интерпайп постоянно опровергает информацию о своей деятельности в россии и называет заказными публикации в СМИ, где встречаются такие упоминания. При этом, аудиторский отчет Ernst&Young за 2022 год четко зафиксировал, что Интерпайп свою деятельность в россии не прекратил, а просто «уменьшил ее объем».

Насколько Интерпайп уменьшил в россии объем своей активности, также можно увидеть в открытых источниках о результатах финансовой деятельности компании за 2022 год. По данным системы rusprofile.ru по сравнению с 2021 годом Интерпайп в россии уменьшил чистую прибыль всего лишь на 3%.

Таким образом, несмотря на все заверения Интерпайпа о прекращении работы в россии, эта информация не соответствует действительности. Работу Интерпайпа в россии после полномасштабной войны подтверждают не только органы государства-агрессора, но и аудиторский отчет авторитетной международной компании Ernst&Young, выполненный по заказу Интерпайпа и размещенный на официальном сайте компании.

И сегодня происходит попытки внутреннего перераспределения активов и средств внутри группы Интерпайп, которые конечным следствием имеют перемещение десятков миллионов долларов в россию с высокой вероятностью, что среди этих средств есть выделенные из государственного бюджета средства, которые Интерпайп получил за выполнение государственных тендеров НАК «Нафтогаз Украины».

Интерпайп для участия в государственных тендерах постоянно подает гарантийные письма и официальные заверения, что не имеет связей и деловых отношений с россией. Это откровенная неправда, на которую почему-то правоохранители закрывают глаза.