Виділені Інтерпайпу кошти Нафтогазу можуть опинятися в росії

Деталі

Зокрема, в аудиторському звіті Ernst&Young на сайті Інтерпайп зазначається що кіпрській «парасольковій» компанії INTERPIPE HOLDINGS PLC (зареєстрована у м. Нікосія) належать такі компанії групи:



АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (частка власності – 90,62%);



ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (частка власності – 99,99%);



ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» (частка власності – 99,99%);



російська компанія ТОВ «ІНТЕРПАЙП-М» (частка власності – 99,99%);



зареєстрована у вільній економічній зоні ОАЕ Interpipe M.E. (Interpipe Middle East) (частка власності – 99,99%).



Всі ці компанії пов’язані єдиної структурою власності.

Три з п’яти вказаних компаній, які зареєстровані в Україні, на регулярній основі беруть участь та перемагають у державних тендерах на постачанні продукції та обладнання (зокрема, труб) для потреб НАК «Нафтогаз України».

Нещодавно проведене розслідування встановило, що зараз російська ТОВ «ІНТЕРПАЙП-М» позивається до еміратської Interpipe M.E. і намагається через Арбітражний суд м. москви стягнути майже три мільярди рублів (на момент подачі позову - близько $50 млн).

Звідки у еміратської «доньки» Інтерпайп можуть взятися $50 млн? Інтерпайп не має виробничих потужностей в ОАЕ. Єдине, про що повідомлялося на сайті компанії у 2021 році – це те, що в ОАЕ Інтерпайп уклав ліцензійну угоду із місцевим цехом на нарізання різьблення труб. Ні заводів, ні, власне, виробництва у повному розумінні Інтерпайп в ОАЕ не має. А отже, $50 млн – це кошти, які були «заведені» на еміратську доньку з інших компаній групи. Це – звична практика великих міжнародних компаній, які з метою оптимізації податкового навантаження перерозподіляють виручку у різні юрисдикції.

Можливо, така спроба перерозподілу фінансових потоків не привернула б увагу, якби не дві вкрай важливі обставини.

Перше – Інтерпайп заявляв, що повністю припинив свою діяльність у росії. А тут виявляється, що не просто не припинив, але ще й намагається заводити додаткові кошти до країни, яка веде з Україною відкриту війну. Друге – заводи, які беруть участь у державних тендерах (і приносять виручку у мільярди гривень) належить тій самій компанії, що і російська та еміратська «доньки». Такі структури власності вибудовуються для зручності «перекидання» коштів між дочірніми та материнськими компаніями.

Коли працювати в росії українським компаніям ще можна було, у 2017 та 2018 роках виручка Інтерпайп у росії сягала близько $200 млн на рік. З цих коштів Інтерпайп в росії сплачував податки. У 2022 році вже після початку повномасштабної війни Інтерпайп отримав 137 мільйонів виручки та сплатив 36 мільйонів рублів податків до російського бюджету.

Судячи зі спроби через суд завести до росії майже $50 млн, у Інтерпайпу є потреба в грошах саме в росії. Після початку повномасштабної війни таку транзакцію неможливо провести як звичайну господарську операцію, тому не виключено, що Інтерпайп вигадав схему завести гроші за рішенням суду.

Виходячи зі структури власності Інтерпайп, немає жодних труднощів «перекинути» гроші від заводів, які заробляють на державних тендерах (АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД, ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»), до материнської кіпрської INTERPIPE HOLDINGS PLC, а потім – до еміратської Interpipe M.E. А потім, щоб це виглядало як вимушений крок, перевести гроші в росію за рішенням суду.

Не зовсім зрозуміло, на кого розрахований такий крок, адже ситуація, коли намагаються судитися дві компанії із одним бенефіціарним власником, виглядає дуже дивно.

Навіть якщо серед $50 млн, які Інтерпайп хоче завести до росії, не все складають гроші зароблені на тендерах в Україні, можна з упевненістю припустити, що принаймні частка тендерних грошей там є. А отже, створено цілий ланцюжок по перекачуванню грошей державної компанії НАК «Нафтогаз України» до росії та російського бюджету.

Окремо варто звернути увагу, що Інтерпайп постійно спростовує інформацію про свою діяльність у росії і називає замовними публікації у ЗМІ, де зустрічаються такі згадки. При цьому, аудиторський звіт Ernst&Young за 2022 рік чітко зафіксував, що Інтерпайп свою діяльність у росії не припинив, а просто «зменшив її обсяг».

Наскільки Інтерпайп зменшив у росії обсяг своєї активності, також можна побачити у відкритих джерелах про результати фінансової діяльності компанії за 2022 рік. За даними системи rusprofile.ru у порівнянні з 2021 роком Інтерпайп у росії зменшив чистий прибуток усього лише на 3%.

Отже, попри всі запевнення Інтерпайпу про припинення роботи в росії, ця інформація не відповідає дійсності. Роботу Інтерпайпу в росії після повномасштабної війни засвідчують не лише органи держави-агресорки, але і аудиторський звіт авторитетної міжнародної компанії Ernst&Young, виконаний на замовлення Інтерпайпу та розміщений на офіційному сайті компанії.

І сьогодні відбувається спроби внутрішнього перерозподілу активів і коштів всередині групи Інтерпайп, які кінцевим наслідком мають переміщення десятків мільйонів доларів до росії із високою ймовірністю, що серед цих коштів є виділені з державного бюджету кошти, які Інтерпайп отримав за виконання державних тендерів НАК «Нафтогаз України».

Інтерпайп для участі у державних тендерах постійно подає гарантійні листи та офіційні запевнення, що не має пов’язаності та ділових відносин із росією. Це – відверта неправда, на яку чомусь правоохоронці закривають очі.