Выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине: в Минобороны поблагодарили ЕС

В Министерстве обороны Украины поблагодарили ЕС за согласование выделения дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Минобороны в соцсети X.

Послы ЕС договорились об увеличении на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, который используется для финансирования поставок оружия в Украину. Мы благодарны нашим европейским партнерам за неизменную поддержку. Вместе мы восстановим стабильный и справедливый мир в Европе - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним

Постпреды ЕС согласовали увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро в 2024 году для военной помощи Украине.