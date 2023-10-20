Восстановление Ягодного: анонсировали отстройку домов на наиболее пострадавших в оккупации улицах

Детали

«Агентство восстановления будет восстанавливать жилые дома по улицам Дружбы и Лесной – эти улицы больше всего пострадали, когда село было в оккупации. Объявили еще три тендера по 4 дома в каждом», - говорится в сообщении.

В Агентстве отмечают, что в Ягодном проводится комплексное восстановление. Цель проекта - восстановить все, что уничтожили оккупанты, а также будет создано новое архитектурное пространство.

«Недавно был объявлен тендер на восстановление первых четырех жилых домов по ул. Дружбы. Это жилье для 187 человек, практически половины населения Ягодного. Общая численность жителей Ягодного – около 350 человек», - заявили в госагентстве.

Дополнение

УНН также сообщал, что в “Дія” продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. Эти сертификаты можно будет использовать с ноября 2023 года.