Відбудова Ягідного: анонсували відновлення будинків на найбільше постраждалих в окупації вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Комплексна відбудова у Ягідному Чернігівської області буде здійснюватися по вулицях, що найбільш постраждали під час періоду окупації. Вже оголосили тендери на 12 будинків. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію Агентства відновлення.
Деталі
«Агентство відновлення відбудовуватиме житлові будинки по вулицях Дружби та Лісовій – ці вулиці найбільше постраждали, коли село було в окупації. Оголосили ще три тендери по 4 будинки в кожному», - ідеться у повідомленні.
В Агентстві наголошують, що у Ягідному проводиться комплексна відбудова. Проєкт має на меті відновити все, що знищили окупанти, а також буде створено новий архітектурний простір.
«Нещодавно був оголошений тендер на відбудову перших чотирьох житлових будинків по вул. Дружби. Це житло для 187 людей, практично половини населення Ягідного. Загальна чисельність жителів Ягідного – близько 350 людей», - заявили в держагентстві.
Доповнення
УНН також повідомляв, що у “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. Ці сертифікати можна буде використовувати з листопада 2023 року.