Расходы ПФУ для выплаты пересчитанных военных пенсий увеличили

“22 августа правительство приняло постановление „Вопросы погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда“, которым определен механизм погашения задолженности, образовавшейся в результате начисления пенсий во исполнение судебных решений за счет бюджета, а также увеличена расходная часть бюджета Пенсионного фонда на финансовое обеспечение выплаты пенсий за счет остатка собственных средств для обеспечения перерасчета пенсий военнослужащим”, — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отметили, что документ позволяет выполнить решения судов по вопросам начисления (перерасчета) пенсий, погасить существующую задолженность по их выполнению, а также приводит в соответствие расходную часть бюджета ПФУ с учетом расходов, необходимых для обеспечения выплаты пенсий, пересчитанных в соответствии с постановлением КМУ от 21 февраля 2018 года № 103 “О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц”.

Напомним, Кабмин устранил правовую коллизию относительно необходимости отчисления 75% из пенсии лица, которое получает социальную услугу стационарного ухода.