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Расходы ПФУ для выплаты пересчитанных военных пенсий увеличили

Киев • УНН

 • 15529 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Минсоцполитики разработало механизм погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда. Кроме того, правительство увеличило расходную часть бюджета ПФУ для обеспечения перерасчета пенсий военнослужащим, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

Расходы ПФУ для выплаты пересчитанных военных пенсий увеличили

“22 августа правительство приняло постановление „Вопросы погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда“, которым определен механизм погашения задолженности, образовавшейся в результате начисления пенсий во исполнение судебных решений за счет бюджета, а также увеличена расходная часть бюджета Пенсионного фонда на финансовое обеспечение выплаты пенсий за счет остатка собственных средств для обеспечения перерасчета пенсий военнослужащим”, — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отметили, что документ позволяет выполнить решения судов по вопросам начисления (перерасчета) пенсий, погасить существующую задолженность по их выполнению, а также приводит в соответствие расходную часть бюджета ПФУ с учетом расходов, необходимых для обеспечения выплаты пенсий, пересчитанных в соответствии с постановлением КМУ от 21 февраля 2018 года № 103 “О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц”.

Напомним, Кабмин устранил правовую коллизию относительно необходимости отчисления 75% из пенсии лица, которое получает социальную услугу стационарного ухода.

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