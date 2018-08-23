Видатки ПФУ для виплати перерахованих військових пенсій збільшили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Мінсоцполітики розробило механізм погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду. Крім того, уряд збільшив видаткову частину бюджету ПФУ для забезпечення перерахунку пенсій військовослужбовцям, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.
“22 серпня уряд прийняв постанову „Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду“, якою визначено механізм погашення заборгованості, що утворилася внаслідок нарахування пенсій на виконання судових рішень за рахунок бюджету, а також збільшено видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на фінансове забезпечення виплати пенсій за рахунок залишку власних коштів для забезпечення перерахунку пенсій військовослужбовцям”, — сказано у повідомленні.
У Мінсоцполітики зауважили, що документ дозволяє виконати рішення судів з питань нарахування (перерахунку) пенсій, погасити існуючу заборгованість з їх виконання, а також приводить у відповідність видаткову частину бюджету ПФУ із врахуванням видатків, необхідних для забезпечення виплати пенсій, перерахованих відповідно до постанови КМУ від 21 лютого 2018 року № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”.
Нагадаємо, Кабмін усунув правову колізію щодо необхідності відрахування 75% з пенсії особи, яка отримує соціальну послугу стаціонарного догляду.