Стаціонарний догляд: українцям більше не доведеться відраховувати 75% з пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабмін усунув правову колізію щодо необхідності відрахування 75% з пенсії особи, яка отримує соціальну послугу стаціонарного догляду. Відтепер установлено диференційовану плату залежно від складності та обсягу послуг. Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає УНН.
Як розповіли у міністерстві, постановою КМУ від 19 грудня 2012 року № 1184 було встановлено диференційовану плату за надання соціальних послуг у розмірі 12% середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує надання соціальних послуг.
При цьому, відповідно до законодавства відрахування із пенсії особи, яка отримує соціальну послугу стаціонарного догляду, становить 75%.
“Для усунення такої правової колізії та забезпечення соціальної справедливості щодо всіх одержувачів соціальних послуг, уряд ухвалив рішення про зміну порядку надання соціальних послуг з установленням диференційованої плати залежно від складності та обсягу послуг”, — сказано у повідомленні.
Відповідну постанову “Про внесення змін до Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати” уряд схвалив на засіданні 22 серпня.
Ця постанова також урегульовує питання електронного обміну інформацією про доходи осіб, які потребують надання соціальних послуг.
Нагадаємо, уряд шукає шляхи посилення ролі страхового стажу при розрахунку пенсій.