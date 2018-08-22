Стационарный уход: украинцам больше не придется отчислять 75% из пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабмин устранил правовую коллизию о необходимости отчисления 75% из пенсии лица, получающего социальную услугу стационарного ухода. Теперь установлено дифференцированную плату в зависимости от сложности и объема услуг. Об этом сообщили в Минсоцполитики, передает УНН.
Как рассказали в министерстве, постановлением КМУ от 19 декабря 2012 года № 1184 было установлено дифференцированную плату за предоставление социальных услуг в размере 12% среднемесячного совокупного дохода лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг.
При этом, в соответствии с законодательством отчисления из пенсии лица, получающего социальную услугу стационарного ухода, составляет 75%.
“Для устранения такой правовой коллизии и обеспечения социальной справедливости в отношении всех получателей социальных услуг, правительство приняло решение об изменении порядка предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы в зависимости от сложности и объема услуг”, — сказано в сообщении.
Соответствующее постановление “О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы” правительство одобрило на заседании 22 августа.
Это постановление также урегулирует вопросы электронного обмена информацией о доходах лиц, нуждающихся в оказании социальных услуг.
Напомним, правительство ищет пути усиления роли страхового стажа при расчете пенсий.