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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стационарный уход: украинцам больше не придется отчислять 75% из пенсии

Киев • УНН

 • 13202 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабмин устранил правовую коллизию о необходимости отчисления 75% из пенсии лица, получающего социальную услугу стационарного ухода. Теперь установлено дифференцированную плату в зависимости от сложности и объема услуг. Об этом сообщили в Минсоцполитики, передает УНН.

Стационарный уход: украинцам больше не придется отчислять 75% из пенсии

Как рассказали в министерстве, постановлением КМУ от 19 декабря 2012 года № 1184 было установлено дифференцированную плату за предоставление социальных услуг в размере 12% среднемесячного совокупного дохода лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг.

При этом, в соответствии с законодательством отчисления из пенсии лица, получающего социальную услугу стационарного ухода, составляет 75%.

“Для устранения такой правовой коллизии и обеспечения социальной справедливости в отношении всех получателей социальных услуг, правительство приняло решение об изменении порядка предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы в зависимости от сложности и объема услуг”, — сказано в сообщении.

Соответствующее постановление “О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы” правительство одобрило на заседании 22 августа.

Это постановление также урегулирует вопросы электронного обмена информацией о доходах лиц, нуждающихся в оказании социальных услуг.

Напомним, правительство ищет пути усиления роли страхового стажа при расчете пенсий.

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