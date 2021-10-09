Издание "France Football" назвало претендентов на "Золотой мяч"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Французский журнал "France Football" огласил список, который будет претендовать на получение престижной индивидуальной награды у футбола - "Золотой мяч" (лучшему игроку года), сообщает УНН.
Детали
Издание решило пятерками публиковать номинантов. Вашему вниманию все пятерки претендентов:
Первая пятерка: Рияд Марез (“Манчестер Сити”), Нголо Канте (“Челси”), Эрлинг Холаннд (“Боруссия” Д), Леонардо Бонуччи (“Ювентус”) и Мэйсон Маунт (“Челси”).
Вторая пятерка: Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ“), Карим Бензема (“Реал”), Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) и Николо Барелла (“Интер”).
Третья пятерка: Лионель Месси ("Барселона"/"ПСЖ“), Бруну Фернандеш (“МЮ”), Педри (“Барселона”), Лука Модрич (“Реал”) и Джорджо Кьеллини (“Ювентус”).
Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне (“Манчестер Сити”), Неймар (“ПСЖ”), Рубен Диаш (“Манчестер Сити”), Лаутаро Мартинес (“Интер”) и Симон Кьяер (“Милан”).
Пятая пятерка: Роберт Левандовски (“Бавария”), Джорджиньо (“Челси”), Мохамед Салах (“Ливерпуль”), Сезар Аспиликуэта (“Челси”) и Ромелу Лукаку (“Интер”/ “Челси”).
Детали
Церемония награждения “Золотого мяча” 2021 года состоится в Париже пятого декабря.
Дополнения
В прошлом году церемония вручения “Золотого мяча” не проводилась.