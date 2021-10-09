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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108644 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Издание "France Football" назвало претендентов на "Золотой мяч"

Издание "France Football" назвало претендентов на "Золотой мяч"

Киев  •  УНН

 • 19734 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Французский журнал "France Football" огласил список, который будет претендовать на получение престижной индивидуальной награды у футбола - "Золотой мяч" (лучшему игроку года), сообщает УНН.

Детали

Издание решило пятерками публиковать номинантов. Вашему вниманию все пятерки претендентов:

Первая пятерка: Рияд Марез (“Манчестер Сити”), Нголо Канте (“Челси”), Эрлинг Холаннд (“Боруссия” Д), Леонардо Бонуччи (“Ювентус”) и Мэйсон Маунт (“Челси”).

Вторая пятерка: Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ“), Карим Бензема (“Реал”), Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) и Николо Барелла (“Интер”).

Третья пятерка: Лионель Месси ("Барселона"/"ПСЖ“), Бруну Фернандеш (“МЮ”), Педри (“Барселона”), Лука Модрич (“Реал”) и Джорджо Кьеллини (“Ювентус”).

Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне (“Манчестер Сити”), Неймар (“ПСЖ”), Рубен Диаш (“Манчестер Сити”), Лаутаро Мартинес (“Интер”) и Симон Кьяер (“Милан”).

Пятая пятерка: Роберт Левандовски (“Бавария”), Джорджиньо (“Челси”), Мохамед Салах (“Ливерпуль”), Сезар Аспиликуэта (“Челси”) и Ромелу Лукаку (“Интер”/ “Челси”).

Детали

Церемония награждения “Золотого мяча” 2021 года состоится в Париже пятого декабря.

Дополнения

В прошлом году церемония вручения “Золотого мяча” не проводилась.

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