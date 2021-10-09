Видання "France Football" назвало претендентів на "Золотий м'яч"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Французький журнал "France Football" оголосив список, який претендуватиме на отримання престижної індивідуальної нагороди у футболу – "Золотий м'яч" (найкращому гравцеві року), повідомляє УНН.
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Видання вирішило п’ятірками публікувати номінантів. До вашої уваги усі п’ятірки претендентів:
Перша п’ятірка: Ріяд Марез (“Манчестер Сіті”), Н’Голо Канте (“Челсі”), Ерлінг Холаннд (“Боруссія” Д), Леонардо Бонуччі (“Ювентус”) і Мейсон Маунт (“Челсі”).
Друга п’ятірка: Харрі Кейн (“Тоттенхем”), Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/"ПСЖ“), Карім Бензема (“Реал”), Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”) і Ніколо Барелла (“Інтер”).
Третя п’ятірка: Ліонель Мессі ("Барселона"/"ПСЖ“), Бруну Фернандеш (“МЮ”), Педрі (“Барселона”), Лука Модріч (“Реал”) і Джорджо К’єлліні (“Ювентус”).
Четверта п’ятірка: Кевін де Брюйне (“Манчестер Сіті”), Неймар (“ПСЖ”), Рубен Діаш (“Манчестер Сіті”), Лаутаро Мартінес (“Інтер”) та Сімон Кьяєр (“Мілан”).
П’ята п’ятірка: Роберт Левандовскі (“Баварія”), Джорджиньо (“Челсі”), Мохамед Салах (“Ліверпуль”), Сезар Аспілікуета (“Челсі”) і Ромелу Лукаку (“Інтер”/ “Челсі”).
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Церемонія нагородження “Золотого м’яча” 2021 року відбудеться в Парижі п’ятого грудня.
Доповнення
Минулого року церемонія вручення “Золотого м’яча” не проводилася.