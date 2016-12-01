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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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От взрыва в кафе в Харькове пострадали иностранцы

Киев • УНН

 • 10388 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Четверо госпитализированных после взрыва в кафе в Харькове оказались иностранцами. Среди них трое мужчин - граждане Ливана и Туркменистана, один - гражданин Израиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

От взрыва в кафе в Харькове пострадали иностранцы

За медицинской помощью обратилось 7 человек. Двум посетителям заведения (1998 г.р. и 1991 г.р.) и жителю дома (1999 г.р.), который в то время входил в подъезд, на месте оказана медицинская помощь бригадой скорой.

Четверо пострадавших с диагнозом ожоги лица и рук госпитализированы в больницу скорой неотложной медицинской помощи.

Сейчас состояние трех мужчин 1990 г.р., 1991 г.р. и 1993 г.р. - граждан Ливана и Туркменистана, оценивается как удовлетворительное. Еще один пострадавший - гражданин Израиля 1993 г.р., находится в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, пожар в кафе вызвал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. Площадь пожара составляет 25 кв. м.

Напомним, как сообщал УНН, полиция начала расследование по факту вчерашнего вечернего взрыва в харьковском кафе .

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