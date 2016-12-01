Від вибуху у кафе у Харкові постраждали іноземці
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Четверо госпіталізованих після вибуху у кафе у Харкові виявились іноземцями. Серед них троє чоловіків - громадяни Лівану та Туркменістану, один - громадянин Ізраїлю. Про це повідомили УНН в прес-службі прокуратури в Харківській області.
За медичною допомогою звернулося 7 людей. Двом відвідувачам закладу (1998 р.н. і 1991 р.н.) та жителю будинку (1999 р.н.), який у той час заходив до під'їзду, на місці надано медичну допомогу бригадою швидкої.
Четверо постраждалих з діагнозом опіки обличчя та рук госпіталізовано до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.
Наразі стан трьох чоловіків 1990 р.н., 1991 р.н. та 1993 р.н. - громадян Лівану та Туркменістану, оцінюється як задовільний. Ще один постраждалий - громадянин Ізраїлю 1993 р.н., знаходиться у стані середньої тяжкості.
За попередніми даними, пожежу у кафе спричинив вибух газового балону, що використовувався для приготування їжі. Площа пожежі становить 25 кв. м.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування за фактом вчорашнього вечірнього вибуху в харківському кафе.