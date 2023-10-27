От Варшавы до Черновцов: Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Маршрут нового поезда Варшава - Коломыя продлен до Черновцов. В экспериментальном режиме будет осуществляться маршрут от Черновцов через Ивано-Франковск и Львов до Равы-Русской в течение ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».
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«Учитывая многочисленные просьбы пассажиров, Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя до Черновцов!» - говорится в сообщении.
Детали
В экспериментальном режиме поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября.
Поезд будет следовать через Снятин, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву. Затем будет прибывать в Раву-Русскую в 9:58, где пассажиры, как и раньше, будут осуществлять пересадку на поезд польского перевозчика SKPL, который прибудет в Варшаву в 17:18.
В обратном направлении поезд также будет курсировать в течение определенных дат в ноябре:
Отправление из Равы-Русской в Черновцы - 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15, прибытие - в 13:20.
Также в Укрзализныце сообщают, что назначены дополнительные рейсы в сообщении Черновцы - Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов.
«Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22:02», - передает ведомство.
В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября: отправление в 16:19, прибытие во Львов в 17:54, прибытие в Ивано-Франковск в 21:33, в Черновцы в 23:42.
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