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От Варшавы до Черновцов: Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда

Киев • УНН

 • 115882 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Маршрут нового поезда Варшава - Коломыя продлен до Черновцов. В экспериментальном режиме будет осуществляться маршрут от Черновцов через Ивано-Франковск и Львов до Равы-Русской в течение ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

От Варшавы до Черновцов: Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда

Цитата 

«Учитывая многочисленные просьбы пассажиров, Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя до Черновцов!» - говорится в сообщении. 

Детали 

В экспериментальном режиме поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября. 

Поезд будет следовать через Снятин, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву. Затем будет прибывать в Раву-Русскую в 9:58, где пассажиры, как и раньше, будут осуществлять пересадку на поезд польского перевозчика SKPL, который прибудет в Варшаву в 17:18. 

В обратном направлении поезд также будет курсировать в течение определенных дат в ноябре:  

Отправление из Равы-Русской в Черновцы - 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15, прибытие - в 13:20.  

Также в Укрзализныце сообщают, что назначены дополнительные рейсы в сообщении Черновцы - Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов.  

«Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22:02», - передает  ведомство.  

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября: отправление в 16:19, прибытие во Львов в 17:54, прибытие в Ивано-Франковск в 21:33, в Черновцы в 23:42. 

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