Від Варшави до Чернівців: Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Маршрут нового потяга Варшава - Коломия продовжено до Чернівців. В експериментальному режимі буде здійснюватися маршрут від Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської протягом листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».