Від Варшави до Чернівців: Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Маршрут нового потяга Варшава - Коломия продовжено до Чернівців. В експериментальному режимі буде здійснюватися маршрут від Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської протягом листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».
Цитата
«З огляду на чисельні прохання пасажирів, Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців!» - йдеться у повідомленні.
Деталі
В експериментальному режимі поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада.
Потяг прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву. Потім прибуватиме до Рави-Руської о 9:58, де пасажири, як і раніше, здійснюватимуть пересадку на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18.
У зворотному напрямку потяг також курсуватиме протягом визначених дат у листопаді:
Відправлення з Рави-Руської до Чернівців - 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, прибуття - о 13:20.
Також в Укрзалізниці повідомляють, що призначено додаткові рейси у сполученні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів.
«Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02», - передає відомство.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада: відправлення о 16:19, прибуття до Львова о 17:54, прибуття до Івано-Франківська о 21:33, до Чернівців о 23:42.
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