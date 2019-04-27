От поражения током один подросток погиб, у другого - 70% ожогов тела

"26 апреля в 22:20 в дежурную часть Сахновщинского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на железнодорожной станции пгт Сахновщина обнаружили двух 17-летних подростков с признаками поражения электрическим током. Один находился на крыше товарного вагона без признаков жизни, а другой в бессознательном состоянии рядом с вагоном", - сообщили в полиции.



Следователями открыты уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, что на Ровенской области водителя грузовика убило током.