Від ураження струмом один підліток загинув, в іншого - 70% опіків тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Сахновщинському районі в результаті ураження струмом загинув 17-річний хлопець. Його товариш отримав 70% опіків тіла й зараз перебуває в лікарні обласного центру. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Харківської області.
"26 квітня о 22:20 до чергової частини Сахновщинського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на залізничній станції смт Сахновщина виявили двох 17-річних підлітків з ознаками ураження електричним струмом. Один знаходився на даху товарного вагона без ознак життя, а інший в непритомному стані поряд з вагоном", - повідомили в поліції.
Слідчим відкриті кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". На даний час встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, що на Рівненщині водія вантажівки вбило струмом.