С сегодняшнего дня усиленны социальные гарантии для украинских военных

Реализация Закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым обладают члены семей лиц умерших в статусе военнослужащего.

Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или погибли или умерли уже после увольнения со службы.

Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Соответствующий закон был опубликован в газете "Голос Украины" 12 октября. Согласно заключительным и переходным положениям документа, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал УНН, 10 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, что повышает социальную защиту военнослужащих.