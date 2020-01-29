С начала года в Украину приехало почти четыре тысячи человек из Китая - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С начала года в Украину из Китая вернулось почти четыре тысячи человек. Об этом сообщил во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.
"На эту минуту 3 946, кажется, в Украине людей, которые вернулись из Китая с 1 января", - сказал Коваль.
По его словам, меньшему количеству из заявленных людей будут звонить в течение двух недель для проверки их самочувствия.
Напомним, экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, бывший главный санврач Украины Святослав Протас рассказал, какие первоочередные меры нужно предпринять, чтобы защитить украинцев от смертельного коронавируса из Китая, а также о том, почему трудно обнаружить больных, и стоит ли в Украине ждать эпидемию.