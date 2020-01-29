С начала года в Украину приехало почти четыре тысячи человек из Китая - МОЗ

"На эту минуту 3 946, кажется, в Украине людей, которые вернулись из Китая с 1 января", - сказал Коваль.

По его словам, меньшему количеству из заявленных людей будут звонить в течение двух недель для проверки их самочувствия.

Напомним, экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, бывший главный санврач Украины Святослав Протас рассказал, какие первоочередные меры нужно предпринять, чтобы защитить украинцев от смертельного коронавируса из Китая, а также о том, почему трудно обнаружить больных, и стоит ли в Украине ждать эпидемию.