Від початку року в Україну приїхало майже чотири тисячі людей з Китаю - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З початку року в Україну з Китаю повернулося майже чотири тисячі людей. Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.
"На цю хвилину 3 946, здається, в Україні людей, які повернулися з Китаю починаючи з 1 січня", - сказав Коваль.
За його словами, меншій кількості із заявлених людей будуть дзвонити протягом двох тижнів для перевірки їх самопочуття.
Нагадаємо, ексголова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, колишній головний санлікар України Святослав Протас розповів, які першочергові заходи потрібно здійснити, щоб захистити українців від смертельного коронавірусу з Китаю, а також про те, чому важко виявити хворих, і чи варто в Україні очікувати епідемії.