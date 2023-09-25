С начала полномасштабной войны обогатился почти на 9 млн грн: сообщено подозрение начальнику областного ТЦК

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. На Днепропетровщине правоохранители обнаружили в собственности начальника областного ТЦК и его семьи имущество, общая стоимость которого значительно превышает законные доходы подозреваемого. Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, передает УНН.

Детали

По словам руководителя Департамента, во время действия правового режима военного положения начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оформил на отца две квартиры и несколько автомобилей на территории города Днепр.

Также на отца было зарегистрировано предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 кв. м, однако в налоговые органы отчеты о доходах от указанного субъекта хозяйствования не поступали.

В конце июля оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями областной полиции провели следственные действия по месту работы и жительства начальника областного ТЦК и его близких лиц, которые были вовлечены в преступную деятельность. Изъяли документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество.

«За полтора года полномасштабного вторжения фигурант приобрел активов на более 8,8 млн грн, - сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, - данный факт подтверждается и соответствующим заключением НАПК».

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили военкому о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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