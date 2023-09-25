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Від початку повномасштабної війни збагатився на майже 9 млн грн: повідомлено підозру начальнику обласного ТЦК

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці виявили у власності начальника обласного ТЦК і його родини майно, загальна вартість якого значно перевищує законні доходи підозрюваного. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, передає УНН.

Деталі

За словами керівника Департаменту, під час дії правового режиму воєнного стану начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оформив на батька дві квартири та кілька автомобілів на території міста Дніпро.
Також на батька було зареєстровано підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 кв. м, проте до податкових органів звіти про доходи від вказаного субʼєкта господарювання не надходили.

Наприкінці липня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели слідчі дії за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Вилучили документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

«За півтора року повномасштабного вторгнення фігурант набув активів на понад 8,8 млн грн, - повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель, - даний факт підтверджується і відповідним висновком НАЗК».

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили військкому про підозру за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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