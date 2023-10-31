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С начала полномасштабной войны погибли около десяти тысяч мирных украинцев - ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала полномасштабной войны России против Украины погибли более 9900 мирных украинцев. Такие цифры были озвучены на последнем брифинге Совета Безопасности ООН посвященном гуманитарной ситуации в Украине, передает УНН.

С начала полномасштабной войны погибли около десяти тысяч мирных украинцев - ООН

Цитата

“По последним подсчетам, более 9900 мирных жителей были убиты с начала вторжения. В перспективе это эквивалентно почти 16 гражданским лицам, которые гибнут ежедневно”, — заявил в начале заседания директор Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Рамеш Раджасингам.

Детали

Рамеш сразу подчеркнул, что приведенные им цифры являются устаревшими, и не отражают текущую картину с погибшими в Украине. Согласно данным Управления Верховного комиссара по правам человека фактические потери среди гражданских считаются выше озвученных.

Директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, который выступил первым, также отметил, что на сегодня около 18 миллионов человек в Украине нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи. Рамеш отметил, что это более 40% всего населения Украины.

В частности, по его данным 10 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома, и имеют статус беженцев в других странах, или же внутренне перемещенных лиц внутри Украины.

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Напомним

В этот же день управление ООН по правам человека заявило, что нашло “разумные основания” для вывода, что ракетный удар, убивший 59 человек в кафе в украинском селе Гроза, был нанесён Россией.

Выводы опубликовали в отчете, основанном на результатах двух миссий по установлению фактов в Грозу, проведенных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Представители миссии опросили 35 человек, включая местных жителей, свидетелей, двух выживших, медицинский персонал и работников морга.

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