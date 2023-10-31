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The Guardian

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Від початку повномасштабної війни загинули близько десяти тисяч мирних українців — ООН

Київ • УНН

 • 396706 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від початку повномасштабної війни росії проти України загинули понад 9900 мирних українців. Такі цифри були озвучені на останньому брифінгу Ради Безпеки ООН присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, передає УНН.

Від початку повномасштабної війни загинули близько десяти тисяч мирних українців — ООН

Цитата

“За останніми підрахунками, понад 9900 мирних жителів були вбиті з початку вторгнення. У перспективі це еквівалентно майже 16 цивільним особам, які гинуть щодня”, — заявив на початку засідання директор Управління з координації гуманітарних питань (OCHA) Рамеш Раджасінгам.

Деталі

Рамеш одразу підкреслив, що наведені ним цифри є застарілими, і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Відповідно до даних Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені.

Директор Управління ООН з координації гуманітарних питань, який виступив першим, також зазначив, що на сьогодні близько 18 мільйонів людей в Україні потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги. Рамеш зазначив, що це понад 40% усього населення України.

Зокрема, за його даними 10 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки, і мають статус біженців в інших країнах, або ж внутрішньо переміщених осіб всередині України.

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Нагадаємо

Цього ж дня управління ООН з прав людини заявило, що знайшло “розумні підстави” для висновку, що ракетний удар, який убив 59 людей у кафе в українському селі Гроза, був нанесений росією.

Висновки опублікували у звіті, заснованому на результатах двох місій зі встановлення фактів до Грози, проведених Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), Представники місії опитали 35 людей, включаючи місцевих жителів, свідків, двох тих, хто вижив, медичний персонал та працівників моргу.

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