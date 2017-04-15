С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. С начала суток боевики 16 раз вели обстрелы позиций украинских военных в зоне АТО, применяя при этом минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
“С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 16 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении штаба.
При этом отмечается, что “ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась”.
Согласно сообщению, на приморском направлении огнем минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя боевики били из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Чермалыка — из пулеметов крупного калибра.
“По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино — из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы”, - отметили в штабе.
Также там сообщили, что на донецком направлении по позициям вблизи Песков боевики стреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а в районе Каменки били из стрелкового оружия. Защитников Опытного враг обстрелял из пулеметов крупных калибров. Вблизи Троицкого активно действовали вражеские снайперы.
“На луганском направлении по защитникам Лобачева подразделения российско-оккупационных войск вели огонь из автоматических гранатометов, а по защитникам Новоалександровки — из стрелкового оружия”, — добавили в штабе.
Там также заверили, что несмотря на вооруженные провокации, украинские военнослужащие строго придерживались “режима тишины” и огонь в ответ не открывали.
Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, боевики 45 раз вели огонь по позициям украинских военных.