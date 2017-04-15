Від початку доби бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. З початку доби бойовики 16 разів вели обстріли позицій українських військових в зоні АТО, застосовуючи при цьому міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 16 разів обстріляли позиції Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні штабу.
При цьому зауважується, що “ситуація в районі проведення АТО стабілізувалась”.
Згідно з повідомленням, на приморському напрямку вогнем мінометів калібром 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар`їнки. По позиціях у районі Павлополя бойовики били з протитанкових гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Чермалика — з кулеметів великого калібру.
“По морських піхотинцях у районі Водяного противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного — зі стрілецької зброї. Позиції в районі Мар’їнки обстрілювали ворожі снайпери”, — зазначили у штабі.
Також там зауважили, що на донецькому напрямку по позиціях поблизу Пісків бойовики стріляли з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а в районі Кам’янки били зі стрілецької зброї. Захисників Опитного ворог обстріляв з кулеметів великих калібрів. Поблизу Троїцького активно діяли ворожі снайпери.
“На луганському напрямку по захисниках Лобачевого підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки — зі стрілецької зброї”, — додали в штабі.
Там також запевнили, що незважаючи на збройні провокації, українські військовослужбовці суворо дотримувалися “режиму тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, минулої доби, 14 квітня, бойовики 45 разів вели вогонь по позиціях українських військових.