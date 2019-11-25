С начала АТО/ООС бойцы получили более 200 млн грн дополнительных вознаграждений

"С начала АТО/ООС бойцам выплачено почти 200 млн грн дополнительных вознаграждений. Выплаты за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания получили более 40 тыс. военнослужащих ВСУ ", - говорится в сообщении.

Так, за уничтожение 151 единицы техники противника войска профинансированы в сумме более 4,4 млн грн. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВСУ. Вознаграждение за успешное выполнение боевой задачи выплачено более 13,2 млн грн.

"Наиболее распространенную выплату, так называемую боевую тысячу, получили более 38 тыс. воинов на общую сумму более 180 тыс. (по состоянию на 15 ноября этого года)", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам представителя Пентагона, Украина получит непереданную ранее часть военной помощи, заложенную американским Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019 год, в течение следующих нескольких недель.