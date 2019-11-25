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Від початку АТО/ООС бійці отримали понад 200 млн грн додаткових винагород

Від початку АТО/ООС бійці отримали понад 200 млн грн додаткових винагород

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Від початку АТО/ООС бійцям виплатили майже 200 млн грн додаткових виплат. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Армія Inform”.

“З початку АТО/ООС бійцям виплачено майже 200 млн грн додаткових винагород. Виплати за знищену техніку противника, безпосередню участь у бойових діях та за успішне виконання бойового завдання отримали понад 40 тисяч військовослужбовців ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.

Так, за знищення 151 одиниці техніки противника війська профінансовано у сумі понад 4,4 млн грн. Цю виплату отримали 635 військовослужбовців ЗСУ. Винагороду за успішне виконання бойового завдання виплачено понад 13,2 млн грн.

“Найбільш поширену виплату, так звану бойову тисячу, отримали понад 38 тисяч воїнів на загальну суму понад 180 тис.грн. (станом на 15 листопада цього року)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами речника Пентагону, Україна отримає непередану раніше частину військової допомоги, закладену американським Конгресом в оборонний бюджет США на 2019 рік, протягом наступних кількох тижнів.

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