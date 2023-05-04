От полученных на фронте ранений ушел из жизни сценарист Андрей Максименко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Отошел в Вечность сценарист и режиссер Андрей Максименко, который ушел на войну добровольцем. Мужчина был ранен на фронте 20 апреля, об этом сообщила в Facebook гражданская жена воина, пишет УНН.
Детали
Андрей Максименко отправился защищать Украину добровольно. Впервые – в 2014 году в составе полка «Днепр-1». В 2022 году после полномасштабного вторжения мужчина присоединился к добровольческому батальону имени Джохара Дудаева. Имел позывной «Режиссер».
20 апреля во время выполнения задания Андрея ранило в лицо – в тот же день фронтовика прооперировали дважды на левом полушарии мозга в больнице им. Мечникова. На следующий день Андрея Максименко доставили в Киев, где он находился в искусственной коме.
Справочно
Родом Андрей Максименко из Белой Церкви. Мужчина окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Снялся в работах «Judenkreis, или Вечное колесо», «Русалочка», «Топор», а также в сериале «Свадьба Барби», в котором был одним из режиссёров.
Андрей Максименко создал документальный фильм «Мужчина» о жизни Вячеслава Черновола. А также работал над сценариями к лентам «Седьмой маршрут», «Старые полковники» и сериалу «Роман выходного дня».