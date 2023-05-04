Від отриманих на фронті поранень пішов з життя сценарист Андрій Максименко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Відійшов у Вічність сценарист і режисер Андрій Максименко, який пішов на війну добровольцем. Чоловік був поранений на фронті 20 квітня, про це повідомила у Facebook цивільна дружина воїна, пише УНН.
Деталі
Андрій Максименко вирушив захищати Україну добровільно. Вперше – у 2014 році у складі полку «Дніпро-1». У 2022 році після повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Мав позивний «Режисер».
20 квітня під час виконання завдання Андрія поранило у лице – того ж дня фронтовика прооперували двічі на лівій півкулі мозку у лікарні імені Мечникова. Наступного дня Андрія Максименка доправили до Києва, де він перебував у штучній комі.
Довідково
Родом Андрій Максименко із Білої Церкви. Чоловік закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Знявся у роботах «Judenkreis, або Вічне колесо», «Русалонька», «Сокирра», а також у серіалі «Весілля Барбі», в якому був одним із режисерів.
Андрій Максименко створив документальний фільм «Чоловік» про життя В’ячеслава Чорновола. А також працював над сценаріями до стрічок «Сьомий маршрут», «Старі полковники» та серіалу «Роман вихідного дня».