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От корма для животных до биотоплива: как МХП построил бизнес на отходах

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В 2007 году крупнейший производитель мяса курицы в Украине - компания МХП - начал развивать переработку отходов птицеводства на своих предприятиях. Сегодня МХП выпускает 71,1 тыс. тонн кормовой муки и жира в год, которые в дальнейшем перерабатываются в высокодоходные продукты. Чем кормит МХП Украину, Польшу, Швецию, Австрию и Литву - разбирались журналисты издания Latifundist.

МХП производит из отходов мясокостную куриную, кровяную и перьевую муку.

"Курица — это не просто источник мяса, белка, но и источник сырья для производства кровяной, перьевой, мясокостной муки и жира. И если раньше на фабриках компании были цеха утилизации отходов производства, то сегодня это предприятия рендеринга, на которых производятся высокодоходные продукты наивысшего качества и очень востребованные на локальных и экспортных рынках", — комментирует технический директор департамента птицеводства МХП Виталий Адамчук.

Все три вида муки применяются для производства кормов для животных, где главным показателем является доля белка в продукте.

Так, в мясокостной муке, производимой на предприятиях МХП, этот показатель составляет 62-70%. В перьевой муке уровень протеина достигает 80-89%. И самый высокопротеиновый продукт — кровяная мука, где 90-97% чистого протеина. Этот вид муки является и самым легкоусвояемым (90%) продуктом. Показатель усваиваемости мясокостной и перьевой муки составляет 80-85%.

Также для продуктов переработки важен показатель жирности, который не должен превышать 16%. Чем ниже процент жира, тем ниже кислотное и перекисное число, тем меньше окисляется продукт, тем, соответственно, больше срок его хранения. И если раньше МХП выпускала продукцию, которая могла храниться три месяца, то сегодня, благодаря совершенствованию технологии, срок хранения муки составляет полгода.

Кроме того, на усваиваемость того или иного продукта переработки влияет уровень золы в нем. Специалисты говорят, что зольность куриной мясокостной муки в птицеводстве не должна превышать 12-15% — чем меньше коэффициент золы в продукте, тем легче он усваивается.

"Мы придерживаемся международных стандартов. И зольность выпускаемой на предприятии перьевой муки не превышает 5-7%, а кровяной — 3%", - говорит начальник отдела экспорта продуктов переработки МХП Максим Гузев.

Отмечается также, что компания активно наращивает производство продукции наивысшего качества. И если еще в начале этого года в общем объеме выпускаемой продукции товар так называемого super-premium сорта занимал 66%, то в июле — 90,3%, а в сентябре — 94,5%. В МХП планируют, что в дальнейшем доля продуктов наивысшего качества будет выше 95%.

Что касается сфер применения, то куриная мясокостная мука используется в основном для производства корма животных и рыб - морских, речных и океанических. Во время нереста этот продукт является одним из основных компонентов в рационе рыбы.

В частности, в Украине мясокостная мука широко используется на норковых фермах, и для производства кормов для свиней и крупного рогатого скота. Мясокостная, и в некоторых случаях перьевая мука, используется для производства корма для домашних питомцев. Кровяную куриную муку используют в кормовой промышленности аквакультур. Перьевая мука используется на аквафермах, и не только. По словам Гузева, в этом году МХП продал зарубежной компании перьевую муку как удобрение для выращивания томатов.

Все виды муки на предприятиях фасуют в биг-бэги. По словам Гузева, в мешок двухметровой высоты помещается 1-1,15 т мясокостной муки, 900 кг перьевой муки. Но сегодня МХП рассматривает возможности сортировки продукции в менее объемные упаковки. Поскольку, к примеру, азиатские покупатели для акваферм заказывают мясокостную муку в полипропиленовых мешках по 100 кг.

Кроме муки из отходов птицеводства, МХП также изготавливает жир: кормовой и технический. Кормовой жир используется для производства кормов для КРС, свиней, домашних питомцев и даже в пищевой промышленности. Если кислотное число кормового жира ниже 5 мг КОН/г, продукт считается пищевым, его можно применять, например, в производстве куриных бульонов. Технический жир используют в биодизельной и мыловаренной промышленностях. При производстве биогаза этот продукт дает дополнительную энергию.

Львиная доля производимого МХП технического жира – 90% - идет на экспорт в ЕС. Его покупают, в основном, польские биодизельные заводы. В 2020 году по этому направлению компания открыла для себя новые рынки— Швецию и Нидерланды. А еще куриный жир производства МХП стал первым в истории товаром, который экспортировали из Украины в Перу. Первую поставку для этой латиноамериканской страны в МХП осуществили в этом году.

Также компания экспортирует технический жир в Австрию и Литву. В планах — рынки Дании, Финляндии, Норвегии, которые широко используют животные жиры в биодизельной промышленности. Кстати, крупные производители биодизеля в Нидерландах и Финляндии сегодня разрабатывают высокооктановое топливо из животных жиров и использованного растительного масла для авиации. Иными словами, весьма вероятно, совсем скоро Boeing и Airbus будут летать на топливе, состоящем, в том числе, из куриного жира.

Таким образом, МХП нашел способ превратить "минусы" в "плюсы". Вместо того, чтобы нести затраты на переработку отходов, компания получает дополнительную выгоду от их переработки и повышает экологичность собственного производства.

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