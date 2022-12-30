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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 3° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 3° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Дождь с мокрым снегом на западе и температура воздуха от 3° мороза до 9° тепла ожидаются сегодня в Украине, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 30 декабря ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2°тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на северо-востоке страны 0-5° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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