От 3° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Дождь с мокрым снегом на западе и температура воздуха от 3° мороза до 9° тепла ожидаются сегодня в Украине, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 30 декабря ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на северо-востоке страны 0-5° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 5-7° тепла.