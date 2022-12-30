Від 3° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Дощ з мокрим снігом на заході та температура повітря від 3° морозу до 9° тепла очікують сьогодні в Україні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 30 грудня вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на північному сході країни 0-5° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла , у Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.