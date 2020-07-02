От 16° до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На части территории Украины в четверг, 2 июля, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем достигнет 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По информации синоптиков, 2 июля ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°.
В Киеве в ближайшие сутки без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.
Напомним, синоптики обещают до конца недели до 37 градусов тепла.