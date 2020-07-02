Від 16° до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На частині території України у четвер, 2 липня, очікуються короткочасні дощі, температура повітря вдень сягатиме 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За інформацією синоптиків, 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°.
У Києві найближчої доби без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, синоптики обіцяють до кінця тижня до 37 градусів тепла.