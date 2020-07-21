От 13° до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На западе и севере Украины сегодня днем ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории - сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 июля ночью в южных, днем в западных и местами северных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в южной части ночью 15-20°, днем 28-33°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.