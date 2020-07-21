Від 13° до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На заході та півночі України сьогодні вдень очікуються короткочасні дощі, на решті території - суха погода. Температура повітря вдень підніметься до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 липня вночі у південних, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.