Взрывотехники Нацполиции присоединились к расследованию событий в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Специалисты взрывотехнической службы Нацполиции присоединились к расследованию событий в городе Балаклея. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"На территории Харьковской области продолжается досудебное расследование обстоятельств взрывов и пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Для полного и объективного расследования событий к расследованию привлечены и представители Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
По запросу Службы безопасности Украины в Харьковской области отправились специалисты-взрывотехники во главе с руководителем взрывотехнической службы Александром Буханченко. Кроме того, к расследованию привлечены и представители Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Группа специалистов взрывотехнической службы пробудет на месте происшествия до завершения первого этапа - сбора вещественных доказательств и следовой информации. Также важным вопросом остается установление эпицентра пожара и возможного места начала горения.
Работа, направленная на установление всех обстоятельств чрезвычайного происшествия продолжается.
Как сообщал УНН, до 1-го апреля в школах и детсадах Балаклее заменят поврежденные окна.
Напомним, по данным ГСЧС , в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.