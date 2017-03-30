Взрывотехники Нацполиции присоединились к расследованию событий в Балаклее

"На территории Харьковской области продолжается досудебное расследование обстоятельств взрывов и пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Для полного и объективного расследования событий к расследованию привлечены и представители Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

По запросу Службы безопасности Украины в Харьковской области отправились специалисты-взрывотехники во главе с руководителем взрывотехнической службы Александром Буханченко. Кроме того, к расследованию привлечены и представители Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Группа специалистов взрывотехнической службы пробудет на месте происшествия до завершения первого этапа - сбора вещественных доказательств и следовой информации. Также важным вопросом остается установление эпицентра пожара и возможного места начала горения.

Работа, направленная на установление всех обстоятельств чрезвычайного происшествия продолжается.

Как сообщал УНН, до 1-го апреля в школах и детсадах Балаклее заменят поврежденные окна.

Напомним, по данным ГСЧС , в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.