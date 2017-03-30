Вибухотехніки Нацполіції долучились до розслідування подій в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціалісти вибухотехнічної служби Нацполіції долучились до розслідування подій у місті Балаклія. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"На території Харківської області триває досудове розслідування обставин вибухів та пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Для повного та об’єктивного розслідування подій до розслідування залучені і представники Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
За запитом Служби безпеки України до Харківської області відправились спеціалісти-вибухотехніки на чолі з керівником Вибухотехнічної служби Олександром Буханченко. Крім того, до розслідування залучені і представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Група спеціалістів Вибухотехнічної служби пробуде на місці події до завершення першого етапу – збору речових доказів та слідової інформації. Також важливим питанням залишається встановлення епіцентру пожежі та ймовірного місця початку горіння.
Робота, направлена на встановлення всіх обставин надзвичайної події триває.
Як повідомляв УНН, до 1-го квітня у школах та дитсадках Балаклії замінять пошкоджені вікна.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.