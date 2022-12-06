Взрывы на российских аэродромах: NYT опубликовало подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Американское издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что беспилотники на российские аэродромы 5 декабря запустили из Украины и по меньшей мере один из ударов нанесли с помощью спецподразделения, передает УНН.
Цитата
"Беспилотчики были запущены с территории Украины, и по меньшей мере один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которое помогало наводить беспилотники на цель", – заявил источник.
Детали
В кремле заявили, что оружие, которое атаковало аэродромы в рязани и энгельсе, – беспилотники советских времен. россияне отметили, что якобы их военные перехватили беспилотники, а "падение и взрыв обломков слегка повредили" два самолета и привели к гибели трех военных, еще четверо были ранены.
Интересно, что аэродромы расположены на расстоянии 300-450 миль от границы с Украиной и находятся вне зоны досягаемости любых известных ракет в украинском арсенале.
Как отметили, аэродром энгельс является базой для некоторых бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, включая Ту-160 и Ту-95. Это также плацдарм для непрерывных российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных в жилом массиве недалеко от аэродрома, видно, как удар привел к мощному огненному шару.
Напомним
5 декабря сообщали, что два самолета Ту-95 были повреждены в результате "атаки дрона" на авиабазе в энгельсе саратовской области россии. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанью взорвался бензовоз.