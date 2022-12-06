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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42685 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Вибухи на російських аеродромах: NYT опублікувало подробиці

Вибухи на російських аеродромах: NYT опублікувало подробиці

Київ • УНН

 • 1105664 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Американське видання The New York Times із посиланням на анонімні джерела повідомило, що безпілотники на російські аеродроми 5 грудня запустили з України і щонайменше один із ударів завдали за допомогою спецпідрозділу, передає УНН.

Цитата

"Безпілотники було запущено з території України, і щонайменше один із ударів було завдано за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити безпілотники на ціль", – заявило джерело.

Деталі

У кремлі заявили, що зброя, яка атакувала аеродроми в рязані та енгельсі, – безпілотники радянських часів. Проте росіяни зазначили, що їхні військові перехопили безпілотники, а “падіння та вибух уламків злегка пошкодили” два літаки та призвели до загибелі трьох військових, ще чотирьох було поранено.

Цікаво, що аеродроми розташовані на відстані 300-450 миль від кордону з Україною і є поза зоною досяжності будь-яких відомих ракет в українському арсеналі.

Як зазначили, аеродром енгельс є базою для деяких бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, в тому числі Ту-160 та Ту-95. Також це плацдарм для безперервних російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На кадрах з камер відеоспостереження, встановлених в житловому масиві неподалік аеродрому, видно, як удар призвів до потужної вогненної кулі.

Нагадаємо

5 грудня повідомляли, що два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок "атаки дрону" на авіабазі в енгельсі саратовської області росії. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під рязанню вибухнув бензовоз.

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